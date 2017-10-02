Боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминаторы" примут участие в параде Победы на Красной площади 9 мая 2018 года. Об этом сообщают " Известия ".

российском военном ведомстве отметили, что предварительное решение показать БМПТ "Терминатор" на параде Победы уже принято. Точное количество пока не определено. Решение по этому вопросу будет принято, когда первые серийные машины поступят на вооружение ВС РФ.

"Терминатор" принят на вооружение ВС РФ весной этого года. Его покупкой уже интересовались Сирия и Израиль.

Известно, что боевую машину поддержки танков испытали в боевых условиях. Аппарат принял участие в боях против террористов запрещенной в России группировки ИГИЛ в Сирии.