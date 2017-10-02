Далее:
Главное сейчас
Lenta.ru

ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников

ВМС США создали первую эскадру подводных беспилотников
Фото:
В ВМС США сформирована первая эскадра подводных беспилотников UUVRON (Unmanned Undersea Vehicle Squadron) 1, сообщает Discover.
В задачи новой эскадры входит поддержка надводных военных кораблей и подводных лодок, в частности, разведка, охрана, минирование и разминирование, а также отработка новых технологий.
Ранее группа подводных беспилотников была частью эскадры подводных лодок DEVRON (Submarine Development Squadron) 5, приписанной к базе подводных лодок ВМС США «Китсеп» (штат Вашингтон).
В рамках DEVRON 5 группа подводных беспилотников существовала в течение года. Американские военные полагают, что боеспособные соединения подводных беспилотников будут созданы к 2020 году.
Всего в рамках «третьей компенсационной стратегии», предусматривающей применение новейших технологий и методов управления для достижения преимущества над противником, в разработку подводных беспилотников Пентагон запланировал вложить 600 миллионов долларов.
15 декабря 2016 года ВМС Народно-освободительной армии КНР захватили американский подводный беспилотник. Запущенный со вспомогательного судна USNS Bowditch аппарат выполнял задачи в Южно-Китайском море недалеко от бухты Субик филиппинского острова Лусон.
США потребовали от Китая немедленно вернуть подводный аппарат, что было сделано 20 декабря 2016 года.
Оружие Главное США
Пентагон
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости