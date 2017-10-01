Британские журналисты издания Daily Star сообщили, что российские военные занимаются разработкой "секретного" оружия, которое угрожает целым армиям.

Как сообщает таблоид, речь, вероятно, идет о ракете "Абалуга". По информации издания, радиоэлектронная ракета мощнее, чем "ядерная бомба", передает " ИноТВ ".

В газете обеспокоены тем фактом, что "Абалуга" способна отключать всю электронику вражеской армии в радиусе 3,5 км. Осуществить такое действие ей позволяет СВЧ-излучение.

Отмечается, что оружие будет установлено на беспилотники. Система сможет уничтожать устройства связи на самолетах, взрывать боеголовки и снаряды на глубине до 100 метров.