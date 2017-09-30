В Минобороны Польши рассказали, сколько американских военных нужно стране



Польша хотела бы иметь на своей территории минимум две дивизии войск США, заявил министр обороны страны Антоний Мачеревич в эфире польского телевидения.

Мачеревич недавно вернулся из США, где, в частности, обсуждал вопрос присутствия в Польше американских войск.



"С точки зрения успешности обороны Польши, то, наверное, должно быть минимум две дивизии", — сказал Мачеревич.





При этом он уверен, что такая численность американских войск в Польше не будет противоречить международным обязательствам. "С точки зрения так называемого основополагающего акта "НАТО-Россия", который ограничивает возможность размещения сил НАТО и США в Польше, то там говорилось о большой численности войск, которые не должны находиться в Польше", — сказал польский министр.

"Нет сомнений, что две дивизии — это немного. Но это столько, сколько нам нужно", — заключил он.



В настоящее время в Польше развернута американская бронетанковая бригада в рамках операции Atlantic Resolve. Численность американских военных составляет около 3,5 тысяч человек. Основу парка боевой техники бригады составляют танки Abrams и самоходные гаубицы Paladin.



Польское руководство неоднократно заявляло, что хочет постоянного присутствия американских войск на территории страны и увеличения их численности.