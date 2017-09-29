Генштаб отчитался о рекордном сокращении числа призывников

Как отмечается, это произошло вследствие комплектования Вооруженных сил контрактниками.



«Впервые количество граждан, призываемых на военную службу, сокращено на десятки тысяч человек по сравнению с аналогичным призывом осени 2016 года. Существенное сокращение произошло в результате комплектования должностей рядового и сержантского состава военнослужащими, проходящими военную службу по контракту», — отметил Бурдинский.

