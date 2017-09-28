Минобороны опровергло сообщения о якобы взятых в плен военных РФ в Сирии

Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было, сообщил официальный представитель авиабазы Хмеймим.

«Все военнослужащие Вооруженных Сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, живы, здоровы и выполняют поставленные задачи по предназначению. Никаких инцидентов, связанных с захватом в плен или потерями военнослужащих ВС РФ в провинции Дейр-эз-Зор или в других районах Сирии, не было», — сообщил представитель российской авиабазы Хмеймим.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что террористами ИГИЛ* якобы были захвачены российские военнослужащие.

21 сентября сообщалсь, что под контроль правительственных войск Сирии перешло 85 процентов территории провинции Дейр-эз-Зор.

*запрещенная в России группировка