Новая боевая машина российских вооруженных сил "Терминатор" обладает испепеляющей огневой мощью, ее трудно остановить.



Об этом в материале для издания Popular Mechanics написал американский военный аналитик Кайл Мизоками



Необходимость в создании отдельной бронированной машины для поддержки танков была продиктована, по мнению эксперта, боевым опытом в Афганистане и на Северном Кавказе. Танки советского и более позднего периода, например, Т-72, предназначались для поражения аналогов стран НАТО , но были фактически беззащитны перед противотанковыми комплексами. Даже опытные экипажи были не в состоянии спасти ситуацию, так как их видимость была сильно ограничена.

По замыслу разработчиков, "Терминатор" должен вместе с основными танками находится на поле боя и расчищать его, ликвидируя угрозы. Для этой задачи у бронемашины есть впечатляющий арсенал, позволяющий вести огонь по всему, что движется и стреляет.



В базовом варианте она оснащается двумя 30-миллиметровыми автоматическими пушками 2А42 и двумя пулеметами ПКТМ 7,62 мм. С их помощью подавляются вероятные и идентифицированные противотанковые позиции, что позволяет экипажам основных танков сосредоточиться на "отработке" бронетехники противника.



В дополнение к противопехотному вооружению БМПТ оснащается четырьмя пусковыми установками ракет 9М120 "Атака" с лазерной системой наведения, способными поражать танки или вертолеты на дистанции до 6 километров. Как отмечает Мизоками, есть версии "Атаки" с термобарической боевой частью.



"Терминатор" очень сложно поразить, так как он сделан на платформе танка Т-90А и имеет примерно такой же уровень броневой защиты. Кроме того, машина оснащается комплексами динамической защиты, что усиливает ее живучесть даже при самом сильном противодействии.



— У армии США нет эквивалента "Терминатору". В действительности, никакая другая армия не обладает такими машинами. Американская техника — танки M1 Abrams и боевые машины пехоты M2 Bradley — показали неплохую работу в городских условиях в Ираке. Остается непонятным, зачем российской армии специальное средство для поддержки танков, возможно, они что-то придумали, — пишет эксперт.



Точное число "Терминаторов", которые получит российская армия, неизвестно. Мизоками отмечает, что речь может идти как минимум о 100 единицах. Одна машина уже проходит испытания в боевых условиях в Сирии.