Военные обозначили сроки появления третьего поколения экипировки «Ратник»

Боевая экипировка «Ратник» третьего поколения появится к 2022 году. Об этом в интервью «Красной звезде» сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками России генерал-полковник Олег Салюков.

«Заканчиваем научно-исследовательскую работу по созданию перспективного облика боевой экипировки «Ратник-3». Реализация задуманного позволит не менее чем в полтора раза увеличить возможности военнослужащего при выполнении различных задач», — сказал он.

«Снижение общего веса на 30 процентов обеспечит получение к 2022 году комплекта экипировки военнослужащего третьего поколения», — пояснил Салюков.

Разработка боевой экипировки «Ратник» началась в России в 2000-х годах. Она включает в себя полевую форму из материалов нового поколения, средства защиты, стрелковое оружие, прицельные комплексы, системы связи, навигации и боевого управления. Также в нее входят рюкзаки, утеплители, маскировочные накидки. В октябре 2014 года был подписан трехлетний контракт на поставку «Ратника» в войска.