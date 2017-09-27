В Сирии замечен необычный БТР

В Сирии впервые замечена бронированная ремонтно-эвакуационная машина на базе БТР-80 (БРЭМ-К), сообщил "Вестник Мордовии". Машина обеспечивает исправность легкой бронетехники российского контингента в Сирии.



Совмещенная с тягачом передвижная мастерская была разработана на Горьковском автозаводе в 1988 году и через пять лет принята на вооружения. БРЭМ-К сохранила все основные свойства БТР-80: защиту от стрелкового оружия, характеристики проходимости и способность плавать.



Вместо башни с крупнокалиберным пулеметом на машине установлена поворотная ручная лебедка грузоподъемностью 800 килограммов. В бронекорпусе размещен сварочный генератор, приводимый в движение коробкой отбора мощности. На броне за башней закреплены контейнеры с инструментом, запчастями.



Экипаж машины четыре человека, имеется место для шестерых пассажиров — например, экипажа эвакуируемой техники. БРЭМ-К предназначена для вытягивания застрявших бронеавтомобилей, эвакуации поврежденных машин из-под огня и их ремонта в полевых условиях. Вооружен ремонтный броневик пулеметом ПКТ.