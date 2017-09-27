

Пять воинских частей, дислоцированных на Урале, в Поволжье и Сибири, подняты по учебной тревоге для ликвидации последствий условной аварии на заводе по переработке химоружия в Курганской области. Об этом в среду сообщил официальный представитель Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин

"В рамках учений пять воинских частей на Урале, в Поволжье и Сибири подняты по учебной тревоге, чтобы ликвидировать последствия "аварии" на заводе по переработке химоружия в Курганской области. По замыслу межведомственных учений, специалистам радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты поставлена задача совершить марши в район выполнения задач. На месте им предстоит организовать взаимодействие с силовыми структурами региона, оценить обстановку, выполнить дегазацию источников химической опасности, провести обеззараживание местности и спецобработку "пострадавших", — отметил он.



Как добавил Рощупкин, Центральный военный округ направил на учения более 500 человек и свыше 100 единиц военной техники. "В том числе вертолеты армейской авиации, машины радиационной и химической разведки РХМ-6, машины спецобработки АРС-14КМ, автомобильные лаборатории АЛ-4, универсальные станции специальной обработки УССО", — уточнил полковник.