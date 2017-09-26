Россия возвела мост через Евфрат

Российские специалисты возвели мост через реку Евфрат в нескольких километрах от сирийского города Дэйр-эз-Зор. Об этом рассказал «Интерфаксу» начальник автодорожной службы Министерства обороны Владимир Буровцев.

По словам Буровцева, малый автодорожный разборный мост был построен менее чем за двое суток под постоянными обстрелами со стороны террористов.

«В ходе выполнения монтажных работ на нас сверху падали взрывчатые вещества, гранаты. Тем не менее у нас без потерь», — уточнил он.

Общая протяженность переправы составляет 210 метров, пропускная способность — 8 тысяч машин в сутки. Сооружение послужит для переброски личного состава и военной техники на восточный берег реки, отмечает издание.

Также мост будут использовать для доставки гуманитарной помощи в освобожденные поселки и эвакуации раненых, уточнил представитель Минобороны.