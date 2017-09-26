Тайны подлодок, погибших в годы Великой Отечественной, раскрыли в Кронштадте

Подлодки, долгое время числившиеся пропавшими без вести, погибли во время боевов с фашистскими захватчиками в Финском заливе в годы Великой Отечественной войны.

В Музее истории Кронштадта показали 3-D модели двух подводных лодок класса Щука (Щ-320 и Щ-406), затонувших в годы Великой Отечественной войны у острова Большой Тютерс. Долгое время субмарины считались пропавшими без вести, но благодаря работе поисковиков их удалось найти и идентифицировать. 3-D изображение Щук создано на основе десяти тысяч фото и видео материалов, сделанными водолазами в Финском заливе.

Интерактивный мемориал позволяет разглядеть каждую деталь затонувших подлодок, а также восстановить действие экипажа в момент гибели. "Мы установили точно, что подводные лодки погибли от подрыва на мине. Они (подлодки — прим. ред.) шли, прижимаясь к острову Большой Тютерс, пытаясь форсировать минное заграждение. Погибли от подрыва на мине. В каждой лодке остались в живых люди. Они до последнего момента боролись за свою жизнь. Например у 320-й Щуки на две трети из кормового торпедного аппарата торчит торпеда, то есть вероятно члены экипажа пытались ее вытолкнуть для того, чтобы выйти через торпедный аппарат", — рассказал руководитель экспедиции в Финском заливе Константин Богданов

Научно-историческая конференция "Тайны минных полей острова большой Тютерс", проходившая в Музее истории Кронштадта, организована Международной подводно-поисковой экспедицией "Поклон кораблям Великой Победы", Военно-патриотическим Благотворительным Фондом "Балтийский Варяг", Администрацией Кронштадтского района Санкт-Петербурга при поддержке Музея боевой славы подводных лодок типа "Щ" имени Героя Советского Союза Е. Я. Осипова и МО "Пулковский меридиан".