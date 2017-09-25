Военные подняты по тревоге на Урале

На Южном Урале по тревоге подняты три тысячи военнослужащих. Войска приведены в высшую боевую готовность. Об этом сообщает телеканал «Звезда».



В учениях также задействованы более 800 единиц техники. В ходе манёвров войска совершили марш в заданные районы, где развернули систему управления и организовали всестороннее обеспечение. Танковые полки отрабатывают удары по условному противнику. В учениях будет задействована авиация и дроны.