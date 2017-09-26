Авиация России нанесла 10 ударов по объектам террористов в Идлибе

Российские самолеты за сутки нанесли в сирийской провинции Идлиб 10 ударов по объектам террористов. Об этом сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

"В течение минувших суток, после доразведки беспилотными средствами и дополнительного подтверждения по другим каналам, самолетами российской авиагруппы было нанесено 10 ударов по объектам террористов в провинции Идлиб", — сказал он.

По словам Конашенкова, речь идет о расположенных вдали от населенных пунктов подземных базах боевиков, полевых складах боеприпасов, бронетехнике, реактивных системах залпового огня и мастерских по оснащению «джихадмобилей». «По всем ударам имеются данные объективного контроля», — отметил представитель Минобороны России.

Он заметил, что распространяемые из Великобритании так называемым «Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека» заявления о якобы нанесении ВКС РФ ударов по населенным пунктам в Идлибе, как всегда, не содержат никаких доказательств.