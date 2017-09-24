Минобороны обнаружило технику США около позиций ИГ

Они сделаны, как сообщается, в период с 8 по 12 сентября в районах расположения войск. На кадрах видно, что подразделения специального назначения ВС США обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки ИГ отрядов «сирийских демократических сил» (СДС), которых поддерживают США.

«Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.