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Минобороны обнаружило технику США около позиций ИГ
Минобороны России выложило на своей странице в Facebook аэрофотоснимки районов дислокации «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России) севернее города Дейр-эз-Зора.
Они сделаны, как сообщается, в период с 8 по 12 сентября в районах расположения войск. На кадрах видно, что подразделения специального назначения ВС США обеспечивают беспрепятственное продвижение через боевые порядки ИГ отрядов «сирийских демократических сил» (СДС), которых поддерживают США.
«Несмотря на то, что опорные пункты подразделений ВС США находятся в районах текущей дислокации отрядов ИГИЛ, на них нет даже признаков организации боевого охранения. Это может говорить только о том, что все находящиеся там военнослужащие США чувствуют себя в районах, удерживаемых террористами, в полной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил на полях Генассамблеи ООН, что Россия ответит на попытки помешать проведению контртеррористической операции в Сирии. Глава МИД дал понять, что «если с территорий, которые близки к американским „друзьям“ — или как их можно ещё назвать, — будут предприниматься попытки усложнить завершение контртеррористической операции, это не останется без реакции».
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