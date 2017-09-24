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В Госдуме рассказали, когда российские военные покинут Сирию
Фото: Минобороны России
Россия продолжит отстаивать интересы Сирийской Арабской Республики, направленные на сохранение конституционного строя и режима Башара Асада, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
Российские военные будут находиться на территории Сирии жо тех пор, пока не будет окончательно уничтожена террористическая группировка Исламское государство *. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Ранее стало известно, что парламент Турции еще на один год продлил еще разрешение на использование турецких вооруженных сил в Ираке и Сирии. Сейчас трудно делать прогнозы, уточнил Швыткин. Понятно, что большая часть территории Сирии уже очищена от боевиков ИГИЛ*, добавил депутат. "Вместе с тем, говорить о том, что они полностью разгромлены, еще пока преждевременно, мы близки к этому, но пока преждевременно…Пока", — подчеркнул запредседателя комитета Госдумы по обороне.
Он также отметил, что Россия продолжит отстаивать интересы Сирийской Арабской Республики, направленные на сохранение конституционного строя и режима Башара Асада. К тому же российские военные будут делать все, для того, чтобы так называемые незваные гости покинули Сирию. Депутат пояснил, что имеет в виду США и их союзников, которые пребывают в Сирии без приглашения и мандата ООН. В свою очередь ВКС РФ, находящиеся там, выполняют подвиг, и чтобы мы жили и трудились, чтобы над нами было мирное небо и не взрывались наши города, они находятся там, резюмировал Швыткин..
*Запрещенная в России террористическая организация
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