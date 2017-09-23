Су-35 представляет собой глубокую модернизацию Су-27, а от Су-30 отличается тем, что это одноместный истребитель.



Особо отмечается, что Су-35 имеет возможность вступать в схватку с самолетами пятого поколения. Так, например, благодаря РЛС "Ирбис", он может обнаружить цель на дистанции 400 километров, а в воздушном бою способен наносить удар одновременно по восьми целям. Кроме того, Су-35 уже прошел "обкатку" в Сирии, где учавствовал в атаках на объекты террористов.



Сейчас на вооружении российских ВКС находится более 60 Су-35С.