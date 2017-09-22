Штаб звездных войн: танковые войска РФ получат уникальное оборудование

Уникальный полностью автоматизированный пульт управления, который уже успели назвать «штабом звездных войн», получит через год 1-я гвардейская танковая армия. Внедрение новых систем позволит повысить быстроту и надежность управления войсками. Об этом рассказывают «Известия».

Создание новейшего пункта управления стартовало в нынешнем году. Новый ПУ впервые в истории ВС РФ позволит выстроить единое информационное пространство, когда командование сможет видеть, что делают отдельно взятые танки.

В основе «штаба звездных войн» несколько автоматизированных систем управления войсками, они позволяют получать и обрабатывать информацию о ходе боя в режиме реального времени. При этом штаб включает как стационарный, так и мобильные компоненты.

Командование сможет получать информацию об исправности машин, наличии боеприпасов, может оперативно вносить изменения в боевые документы и распоряжения.

1-я гвардейская танковая армия выбрана для внедрения автоматизированного пункта управления в связи с тем, что именно сюда будут поступать на вооружение самые передовые и продвинутые боевые машины: танки Т-72Б3, Т–14 «Армата», БМП «Курганец» и «Бумеранг», а также САУ «Коалиция». Эти боевые машины созданы для действий в едином информационном пространстве, поэтому для реализации их полного потенциала необходим ПУ нового поколения.

Внедрение новых технологий позволяет ВС РФ готовиться к сетецентрическим боевым действиям, когда увеличение боевой мощи вооруженных сил происходит не за счет повышения численности боевых единиц, а за счет повышения эффективности управления при помощи создания создания информационной сети. которая соединяет всех участников боевых действий в режиме реального времени.