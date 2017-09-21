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Контратака террористов на российских военных в Сирии: детали боя, которые раскрыли сами участники
Минобороны России сегодня направило крайне жесткое предупреждение Пентагону. Причиной стали обстрелы районов Дейр-Эз-Зора. Огонь велся с восточного берега Евфрата, где дислоцированы так называемые сирийские демократические силы, а также американские инструкторы. Сегодня же стали известны детали противостояния трёх десятков российских бойцов двум тысячам террористов. О них нам рассказали сами его участники. Теперь они вспоминают: первый разрыв мины у наблюдательного поста военной полиции прогремел, когда на часах еще не было 6 утра. Предрассветное время в военном деле считается лучшим для начала внезапной атаки.
"Мой взвод занял оборону на втором этаже. Согласно боевому расчету. Держали оборону до тех пор, пока не стали попадать мины прямой наводкой в здание. Второй этаж был разрушен, и мы переместились на первый этаж, где находились военнослужащие САР. Совместно с ними держали оборону", — рассказал командир взвода военной полиции Александр Самойлов.
Пост военной полиции был блокирован и атакован в провинции Идлиб. На легко вооруженный взвод солдат боевики обрушили всю тяжелую технику — десятки танков и бронемашин. Террористы действовали как по учебнику. Они отрезали все пути к отступлению под прикрытием минометного огня. Затем подошли на дистанцию ближнего боя и открыли шквальный огонь с автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Массированный натиск бойцы сдерживали несколько часов, пока на помощь не пришла авиация и отряд армейского спецназа. В результате уничтожены около тысячи боевиков. Все участники этой операции уже представлены к наградам.
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