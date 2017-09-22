Недавние успешные испытания российской межконтинентальной баллистической ракеты PC-24 "Ярс" встревожили и озадачили американских экспертов.



Как отмечает издание The National Interest, в сентябре состоялся первый с декабря 2014 года запуск "Ярса" мобильного базирования, а также испытания ракеты, оснащенной "экспериментальными" боеголовками.

"Неясно, каковы эти новые "экспериментальные" российские головные части ракет", — с тревогой отмечает издание.



The National Interest пишет, что, по мнению аналитиков, речь может идти о маневренных боеголовках, которые предназначены для противодействия средствам противоракетной обороны.



"Если бы это были просто "обычные" боеголовки нового типа, их экспериментальный характер не упоминался бы. Итак, это головоломка", — пишет американское издание.



При этом в публикации отмечается, что нет ничего удивительного в том, что Россия экспериментирует с новыми типами боеголовок межконтинентальных баллистических ракет в то время, как США развивают систему ПРО.



Твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета"Ярс" оснащена разделяющейся головной частью. Длина ракеты с боеголовкой — около 23 метров, стартовая масса — около 50 тонн, а максимальная дальность полета — 12 000 километров. Количество боевых блоков — от трех до шести, мощность заряда 150 — 300 килотонн.