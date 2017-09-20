СМИ назвали одну из версий причины случайного пуска ракет с «Аллигатора»

Одной из причин несанкционированного пуска ракет вертолета Ка-52 на военных учениях может являться технический сбой в системе его вооружения. Об этом в среду, 20 сентября, пишет газета «Коммерсантъ».

Как отмечает издание, для расследования произошедшего была создана комиссия, состоящая из представителей Минобороны и авиационной промышленности, которой и предстоит установить причины происшествия и определить степень виновности должностных лиц.

Газета указывает, что было установлено, что неуправляемая авиационная ракета вылетела без команды пилота после включения им главного выключателя вооружения. Эти данные должны будут подтвердить или опровергнуть дополнительные экспертизы.

Днем 19 сентября портал 66.ru опубликовал видео ракетного залпа вертолета Ка-52 по объекту вблизи припаркованных автомобилей. По данным издания, инцидент произошел на Лужском полигоне под Санкт-Петербургом в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017». Сообщалось, что в результате инцидента пострадали два человека.

В Минобороны заявили, что попавшие в сеть кадры не имеют отношения к учениям «Запад-2017». «Все сообщения в социальных сетях о залпах по толпе журналистов, большом количестве тяжело раненных — намеренная провокация или чья-то персональная глупость», — цитировал «Интерфакс» представителей Западного военного округа (ЗВО).

В военном ведомстве также отмечали, что распространенное в интернете видео, где вертолет стреляет по гражданским машинам, снято не на «Западе-2017», а в другое время, и при этом никто не пострадал. Повреждения получил только один грузовик. Когда именно это произошло, не уточняется.