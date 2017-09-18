Сегодня стартовал самый зрелищный и ответственный этап масштабных учений "Запад-2017". Если в начале военные России и Белоруссии отрабатывали в основном оборонительные действия, то сегодня перешли в массированную атаку. По всем фронтам наступает всё, что может стрелять. В бой с условным противником брошены новейшие танки, реактивные системы и штрумовики.





Проходят маневры сразу на нескольких полигонах в Белоруссии и России. На один из них час назад прилетел верховный главнокомандующий. Владимир Путин лично наблюдал за действиями военных.