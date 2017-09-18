«Терминаторы» и «Ночные охотники» уничтожили «диверсантов» на учениях «Запад-2017»

На полигоне Лужский в Ленинградской области 18 сентября стартовала основная часть российско-белорусских учений «Запад-2017». По легенде учений, за которыми наблюдал президент России Владимир Путин , российские военные уничтожили условных диверсантов-террористов.

По сценарию, боевики из состава незаконных вооруженных формирований мелкими группами просочились через границу, а затем объединились в несколько крупных отрядов численностью до 500 человек каждый. Также бандиты захватили большое число легкомоторных самолетов и беспилотников на приграничных аэродромах. Для поражения воздушных целей в учениях принимали участие зенитно-пушечные ракетные комплексы Тунгуска, зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С1, зенитные ракетные комплексы Стрела-1 и другие средства поражения.

Также в маневрах были задействованы танки Т-90, новейшие боевые машины поддержки танков Терминатор, бомбардировщики Су-24, истребители-бомбардировщики Су-34, вертолеты Ми-24, Ми-28, Ка-52 и другая техника.

Огневая мощь наступающих войск была также усилена ударами залповых реактивных систем. В результате скоординированной атаки с земли и воздуха бандиты были блокированы, а затем уничтожены.

В российско-белорусских стратегических учениях Запад-2017 принимают участие 12,7 тыс. военнослужащих, около 70 самолетов и вертолетов, а также 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем. Завершатся маневры 20 сентябя.