Российские военные запустили ракету «Искандера» повышенной мощности на максимальную дальность

Ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне «Макат» (Республика Казахстан). Боевой расчет провел успешный пуск модернизированного ракетного комплекса Сухопутных войск "Искандер-М" на максимальную дальность, сообщили в Минобороны РФ.

Пуск производен на полигоне Минобороны России Капустин Яр Астраханской области в рамках совместного стратегического учения вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации Запад-2017, уточнили в ведомстве. Ракета повышенной мощности преодолела 480 километров и успешно поразила цель на полигоне Макат (Республика Казахстан).