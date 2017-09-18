

На полигонах стратегических учений "Запад-2017" появились танки Т-80. Модернизированные машины находятся в хорошей форме и вместе с БМП-2 атакуют условного противника, сообщил "Вестник Мордовии".

Т-80 — единственная в мире серийная бронемашина с газотурбинной силовой установкой и первый танк со встроенной динамической защитой. Разработан он на базе Т-64 в 1976 году, выпускался до 1998 года. В 2007 году руководство российской армии приняло решение заменить эти машины на дизельные Т-72.



К недостаткам Т-80 относят высокий расход топлива, неудачную конструкцию боеукладки — наследство Т-64, — сложность, ненадежность и дороговизну: газотурбинный танковый двигатель стоит в 10 раз дороже дизельного. Вместе с тем "реактивные танки" невосприимчивы к пыли, жаре и морозу, отличаются завидной проходимостью и плавностью хода при стрельбе.



Сейчас Т-80 выводят с баз хранения и, унифицировав их с Т-72 последних модификаций по прицелам и защите, возвращают в войска. Получивший название Т-80БВМ вариант активно участвует в российско-белорусских учениях — в ролике белорусского телевидения его можно увидеть на 1.19 и далее.