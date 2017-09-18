

Экипажи штурмовиков Су-25 уничтожили колонны автомобильной и бронированной техники условного противника на полигоне в Ленинградской области в рамках стратегических учений "Запад-2017". Об этом сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.



"При выполнении боевого применения экипажи самолетов Су-25 отработали визуальное обнаружение наземных целей и далее по команде ведущего экипажа выполнили практические пуски неуправляемого ракетного вооружения и стрельбу из авиационной пушки", — заявили в военном ведомстве

Отмечается, что после этого экипажи совершили противоракетное маневрирование с отстрелом пиропатронов и элементы высшего пилотажа, уходя от ответного удара с земли. Авиационное прикрытие для отражения удара с воздуха при этом осуществляла пара истребителей Су-35С, добавили в Минобороны.

