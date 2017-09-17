Техника недавно поступила на вооружение 1-й танковой армии ЗВО. «Танкисты совершают многокилометровые марши по пересеченной местности с различными грунтами и естественными препятствиями, стреляют днем и ночью, отрабатывают скоростное маневрирование», — сообщается на сайте.

Отмечается, что у танков Т-72Б3 новейшей модификации двигатель повышенной мощности, автоматическая коробка передач, камера заднего вида, модернизированная система управления огнём, система автоматизации контроля и управления силовой установкой. Она обеспечивает на специальном дисплее контроль механиком-водителем управления.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут 14-20 сентября на шести полигонах России и Белоруссии, в них участвует около 12,7 тыс. военнослужащих (в том числе примерно 10,2 тыс. на территории Белоруссии) и задействовано около 680 единиц боевой техники.