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СМИ выяснили подробности крушения истребителя в Неваде
Разбившийся в американском штате Невада истребитель ВВС США мог быть российским самолетом Су-30.
Истребитель ВВС США, потерпевший крушение в ходе испытательного полета неподалеку от авиабазы ВВС США «Неллис» в штате Невада, мог быть российским многоцелевым истребителем поколения 4+ Су-30. Об этом сообщает Popular Mechanics со ссылкой на анонимный источник.
По данным портала, в день испытаний подполковник Эрик Шульц управлял истребителем Су-30, а не Су-27, как сообщалось ранее.
Вместе с тем в настоящее время командование Военно-воздушных сил США не сообщает никаких подробностей об инциденте.
Ранее издание Aviation week сообщило, что в Неваде разбился истребитель Су-27. За штурвалом находился 44-летний подполковник Эрик Шульц, который являлся командиром секретной эскадрильи Red Hat.
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