СМИ выяснили подробности крушения истребителя в Неваде

Разбившийся в американском штате Невада истребитель ВВС США мог быть российским самолетом Су-30.

Истребитель ВВС США, потерпевший крушение в ходе испытательного полета неподалеку от авиабазы ВВС США «Неллис» в штате Невада, мог быть российским многоцелевым истребителем поколения 4+ Су-30. Об этом сообщает Popular Mechanics со ссылкой на анонимный источник.

По данным портала, в день испытаний подполковник Эрик Шульц управлял истребителем Су-30, а не Су-27, как сообщалось ранее.

Вместе с тем в настоящее время командование Военно-воздушных сил США не сообщает никаких подробностей об инциденте.

Ранее издание Aviation week сообщило, что в Неваде разбился истребитель Су-27. За штурвалом находился 44-летний подполковник Эрик Шульц, который являлся командиром секретной эскадрильи Red Hat.