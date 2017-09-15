Пентагон признал, что Россия обеспечила прозрачность учений «Запад-2017»

Учения «Запад-2017» пройдут с 14 по 20 сентября на территории России и Белоруссии. Всего в них принимают участие около 12,7 тысячи военнослужащих двух стран. В Пентагоне признали, что Россия и Белоруссия предприняли все необходимые шаги для обеспечения прозрачности учений Запад-2017. Об этом заявила официальный представитель министерства обороны США подполковник Мишель Балданза, передает ТАСС. Россия провела брифинг по предстоящим учениям на заседании Совета Россия-НАТО. Белоруссия уведомила о Западе-2017 в соответствии с Венскими соглашениями, указав, что масштабы учений не предполагают участия наблюдателей. Белоруссия также провела брифинги по Западу-2017 на международных форумах. Обе страны пригласили иностранных наблюдателей на определенные этапы учений, — перечислила она эти шаги. Представитель Пентагона отметила, что каждая страна имеет право проводить учения своих вооруженных сил. В американском ведомстве ожидают, что Россия и Белоруссия выполнят все обязательства, взятые на себя в соответствии с действующими соглашениями по контролю над вооружениями. Учения Запад-2017 пройдут с 14 по 20 сентября на территории России и Белоруссии. Всего в них принимают участие около 12,7 тысячи военнослужащих двух стран. По легенде учений, на территорию Белоруссии и Калининградской области проникли террористы. В ходе борьбы с условным противником в районы действий бандформирований будут переброшены войска, а ВВС и ПВО отработают блокирование воздушных каналов снабжения боевиков.