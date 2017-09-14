Россия и Китай «обесценили» мощнейшее оружие Америки

Российское и китайское оружие угрожает зависимости США от небольшого количества сложных и в то же время незаменимых платформ.

Отмечается, что большинство западных армейских активов являются слишком «большими, немногочисленными и дорогими».

«Западные правительства остро осознали проблемы этого финансового дисбаланса, когда выяснилось, что они используют оружие стоимостью в 70 тыс. долларов или же истребители, часовой полет которого обходится в 30 тыс. долларов ради того, чтобы уничтожить пикап Toyota, цена которого в лучшем случае может достигать 10 тыс. долларов», — говорится в докладе.

Вместе с тем подчеркивается, что, например, для того чтобы уничтожить британский авианосец, стоимость которого достигает 3,9 млрд долларов, достаточно десяти ракет, стоимостью около 640 тыс. долларов каждая.

В докладе отмечается, что на сегодняшний день «Запад не может рассчитывать на технологическое превосходство, поскольку их вооруженные силы нацелены на войны за рубежом, в то время как Россия и Китай сосредоточили свое внимание на безопасности своих границ».

«Таким образом, хотя США тратят гораздо больше на развитие оборонных технологий, чем свои потенциальные противники, их лучшая технология не обязательно имеет пропорциональное военное преимущество на конкретном театре (боевых действий)», — пишет RUSI.

Вместе с тем в докладе не указывается, какое именно вооружение США является наиболее «обесцененным», однако, заключает портал, «любимые военно-морскими силами США авианосцы, оказались бы в верхней части списка».