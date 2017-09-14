Подводные лодки "Великий Новгород" и "Колпино" нанесли удар крылатыми ракетами "Калибр" по объектам группировки "Исламское государство"* в Сирии, сообщает российское Минобороны.



Подлодки выпустили из подводного положения 7 крылатых ракет морского базирования. Дальность до целей составила от 500 до 670 километров.

"Целями для поражения стали пункты управления, узлы связи, а также склады вооружения и боеприпасов боевиков в подконтрольных ИГИЛ районах юго-восточнее города Дейр-эз-Зор", — говорится в сообщении.

"Данными объективного контроля подтверждено поражение всех запланированных целей", — отмечает военное ведомство.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.