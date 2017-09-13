Боевые российские Ми-28 поразили западных журналистов



Западных журналистов удивили возможности боевых вертолётов Ми-28 на российской базе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на репортёра канадского телеканала CBC Криса Брауна

«У вашей страны есть тут хорошая история. Нам надо увидеть и составить свое мнение. Под крыльями самолетов на базе Хмеймим хорошо видно ракеты и бомбы, все вылеты боевые, экипажи наносят удары по позициям боевиков», — заявил Браун.



Ми-28 стали первым, что увидели журналисты, прибыв на авиабазу. Обозреватели прибыли из США, Германии, Италии, Франции, Китая, Канады. Репортёры наблюдали за работой российских экипажей Су-34, МиГ-29, Су-30, Су-35, штурмовиков Су-25. Позже российские военные доставили журналистов в освобождённый от террористов Алеппо. В репортажах обозреватели покажут возвращение жителей города к мирной жизни.

