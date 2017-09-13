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Боевые российские Ми-28 поразили западных журналистов
Западных журналистов удивили возможности боевых вертолётов Ми-28 на российской базе Хмеймим в Сирии. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на репортёра канадского телеканала CBC Криса Брауна.
«У вашей страны есть тут хорошая история. Нам надо увидеть и составить свое мнение. Под крыльями самолетов на базе Хмеймим хорошо видно ракеты и бомбы, все вылеты боевые, экипажи наносят удары по позициям боевиков», — заявил Браун.
Ми-28 стали первым, что увидели журналисты, прибыв на авиабазу. Обозреватели прибыли из США, Германии, Италии, Франции, Китая, Канады. Репортёры наблюдали за работой российских экипажей Су-34, МиГ-29, Су-30, Су-35, штурмовиков Су-25. Позже российские военные доставили журналистов в освобождённый от террористов Алеппо. В репортажах обозреватели покажут возвращение жителей города к мирной жизни.
Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Сторонами конфликта выступают, с одной стороны, президент арабской республики Башар Асад, «умеренная» сирийская оппозиция, курдские регионалисты, исламистские движения (запрещённые в России «Исламское государство», Фронт ан-Нусра). Требования оппозиции — отставка главы государства. Исламисты воют за распространение территории «халифата». В 2014 году в конфликт вмешалась международная антитеррористическая коалиция во главе с США. Официальны Дамаск не давал им разрешения на проведение операции. С 30 сентября 2015 года антитеррористическую операцию в арабской республике проводит Россия. Москва действует по просьбе властей Сирии.
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