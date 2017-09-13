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Деловая газета «Взгляд»

МИД Германии назвал «игрой» данные о поставке С-400 в Турцию

Власти Германии считают «игрой» планы Турции приобрести российские системы ПВО С-400 заявил на брифинге в Берлине официальный представитель МИД Германии Мартин Шефер. «Эта новость, игра, которую Турция ведет с потенциальным поставщиком систем, не нова. Можно предполагать, что эти данные являются реакцией на дебаты в Германии об условиях поставки вооружений в Турцию. Поэтому мы эту информацию не принимаем всерьез», — передает ТАСС слова Шефера.
Напомним, 12 сентября Эрдоган заявил, что Анкара сделала первый взнос за российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) C-400 на что США выразили недовольство.
В этот же день правительство Германии заморозило большую часть сделок по поставкам оружия Турции из-за роста напряженности в двусторонних отношениях.
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ИТАР-ТАСС
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