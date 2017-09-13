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Российская Газета

В Сирии замечен новый российский истребитель

Взлет легкого истребителя ВКС России МиГ-29СМТ с авиабазы Хмеймим в Сирии попал в поле зрения камер иностранных журналистов. Видео с аэродрома опубликовал в Twitter репортер BBC Стив Розенберг.
Ранее МиГ-29 в Сирии замечены не были. Основу российской группировки в Хмеймим составляют штурмовики Су-25, фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-34. Прикрытие с воздуха им обеспечивают тяжелые сверхманевренные истребители Су-30СМ и Су-35. Появление в сирийском небе МиГов, очевидно, вызвано желанием военных "обкатать" в боевых условиях и этот тип самолетов.
Напомним, ранее Минобороны РФ заявило о доработке российской авиа— и бронетехники с учетом опыта боевого применения в Сирии.
МиГ-29 — российский истребитель четвертого поколения, предназначенный для решения тактических задач на линии фронта. Новейшая модификация СМТ оборудована "стеклянной кабиной" и дополнительным топливным баком. Самолет получил возможность дозаправляться в воздухе и применять высокоточное оружие.
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Министерство обороны
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