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В Новосибирской области спецназ подняли по учебной тревоге

Cпецназ подняли по тревоге под Новосибирском
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Спецназ поднят по тревоге в Новосибирской области в рамках учений, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
"Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа, дислоцированного в Новосибирской области, подняты по тревоге в рамках начавшихся маневров", — говорится в сообщении.
Отмечается, что отряд спецназа, усиленный подразделениями снайперов и расчетами беспилотников, совершил марш в район сосредоточения. Военнослужащие выполнят учебно-боевые задачи в нескольких участках местности. Для их переброски задействуют вертолеты Ми-8 АМТШ.

Группы спецназа отработают десантирование с парашютом с высоты 600 метров на необорудованные площадки, проведут поиск и уничтожение важных военных объектов в тылу условного противника.
Добавляется, что в учениях, которые продлятся до конца недели, задействованы до 500 военнослужащих и более 30 единиц спецтехники.
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