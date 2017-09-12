National Interest не верит в успех российского суперавианосца

Российские власти не исключают, что в будущем смогут построить авианосец водоизмещением 115 тыс. тонн. Однако, пишет The National Interest , даже если в России будут необходимые производственные предприятия, это не значит, что Москва будет обладать знаниями и технологиями, которые необходимы для строительства огромного суперавианосца с ядерной энергетической установкой.

Россия надеется создать к 2020 году инфраструктуру, необходимую для строительства авианосца водоизмещением 115 тыс. тонн. Однако, как пишет The National Interest, это вовсе не означает, что Россия на самом деле построит новый авианосец, ведь даже если русские создадут нужные производственные предприятия, вовсе не обязательно, что Москва будет обладать знаниями и технологиями, которые необходимы для строительства огромного суперавианосца с ядерной энергетической установкой.

«Осваивая новые верфи, строя гигантский сухой док на Дальнем Востоке, если такой заказ будет сделан, мы сможем построить даже авианосец водоизмещением 110-115 тысяч тонн», — заявил заместитель премьер-министра Дмитрий Рогозин

Издание отмечает, что на Дальнем Востоке Россия строит сухой док шириной 114 м на судостроительном предприятии «Звезда», где можно будет со временем заложить большой авианосец. Однако аналитики рассказали The National Interest, что данная судоверфь — это коммерческое предприятие, в которое крупные инвестиции вложила Южная Корея, что может осложнить планы строительства военных кораблей на данной судоверфи.

Майкл Кофман , работающий научным сотрудником Центра военно-морского анализа и специализирующийся на российских военных делах, рассказал изданию, что на дальневосточном судостроительном предприятии будет во многом использоваться импортная техника.

Кроме того, автор статьи сомневается, что у Москвы есть технические знания для строительства военного корабля водоизмещением 115 тыс. тонн, поскольку Россия ни разу за всю свою историю не строила такие крупные и сложные боевые корабли.

«В любом случае, Россия является евразийской сухопутной державой, и ей не нужен очень большой и дорогостоящий авианосец. Скорее всего, Кремль вложит средства в создание десантного вертолётоносца с большой палубой, который можно будет использовать для демонстрации силы в непосредственной близости от России», — заключает The National Interest.