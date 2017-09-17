Миссия ОБСЕ установила камеру для фиксации обстрелов у Станицы Луганской



Сотрудники специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в субботу установили камеру наблюдения на единственном между самопровозглашенной Луганской народной республикой и подконтрольной Киеву территорией пункте пропуска "Станица Луганская" со стороны ЛНР, заявил журналистам и.о. начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко.



"Для граждан ЛНР хочется сообщить, что в районе КПП "Станица Луганская" миссией ОБСЕ была установлена камера видеонаблюдения. Данная камера работает 24 часа в сутки", — рассказал представитель оборонного ведомства республики.

По его словам, основными задачами данной видеокамеры будут мониторинг линии соприкосновения в районе пункта пропуска. Филиппоненко надеется, что установка камеры поспособствует уменьшению количества обстрелов на данном участке, который запланирован для разведения сил и средств.



"Мы неоднократно были инициаторами разведения сил и средств, как это было прописано на трехсторонней контактной группе, но украинские силовики всегда откладывали данные мероприятия, ссылаясь на обстрелы с нашей стороны по ВСУ. Мы очень надеемся, что данное техническое средство наблюдения миссии ОБСЕ не позволит украинским силовикам манипулировать надуманными обстрелами со стороны Народной милиции, и все-таки выполнятся условия трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств на линии боевого соприкосновения в районе КПП "Станица Луганская, " — добавил спикер.