Как Киев может применить самоходные миномёты в Донбассе



Госпредприятие «Укроборонсервис» собирается приобрести в Испании самоходный миномётный комплекс Alakran. Более того, в дальнейшем Киев впервые в истории планирует наладить совместное производство этого летального оружия с западноевропейской компанией. По мнению экспертов, такая техника может быть эффективна в борьбе с ополчением Донбасса и способна усилить боевые возможности ВСУ именно на линии разграничения сторон. Подобная политика противоречит заявлениям властей Украины о необходимости размещения миротворческого контингента ООН на юго-востоке страны. О последствиях укрепления позиций силовиков — в материале RT.

Киев намерен приобрести одну единицу испанского 120-мм самоходного миномёта Alakran и комплект боеприпасов к нему. Кроме того, Украина рассчитывает развернуть совместное производство такого оружия с испанской компанией Everis Aeroespacial y Defensa S. L. U. (EAD).





Об этом в своём блоге написала известный украинский военный эксперт Диана Михайлова со ссылкой на внутренние документы дочерней организации ГП «Укроборонсервис», госпредприятия отвечающего за экспорт и импорт продукции военного назначения.

Стоимость миномётной системы составляет €90 тыс. без НДС (2,8 млн грн), ещё €135 тыс. (4,2 млн грн) уйдут на закупку «частей огнестрельного оружия и боеприпасов». Alakran должен быть передан украинской стороне в аэропорту Борисполя (Киев) до 31 декабря 2017 года.



Михайлова отмечает, что «закупка производилась в рамках и на основании договора № К29-4.3.4/34 от 7 апреля 2017 г. о совместном производстве системы UKR-MMS (Mobile Mortar System)».



Таким образом, до конца года Украина получит образец миномётной системы, которая, вероятно, будет производиться совместно с испанской EAD.



Киев впервые может развернуть производство летального оружия в кооперации с западноевропейским предприятием.



Однако на данный момент отсутствует информация о том, каким образом и в какие сроки будет осуществится производственная кооперация.



Неизвестный заказчик



Alakran — это современная миномётная система, которая может быть смонтирована на шасси четырёх марок внедорожников: Toyota Land Cruiser, Land Rover Defender, Jeep J8 и Agrale Marrua.



В кузове машины миномёт находится в горизонтальном положении. Когда внедорожник останавливается, орудие разворачивается назад при помощи гидравлической системы, пока его опорная плита не упрётся в грунт. После залпа миномёт укладывается в кузов в течение нескольких секунд.



Наведение боеприпасов на цель выполняется автоматически с использованием компьютеризированного устройства MAD 1 (Mortar Aiming Device). Разработчиком Alakran является испанская компания New Technologies Global Systems (NTGS), работающая в партнёрстве с EAD.



Создание мобильного комплекса началось в 2010 году. Alakran предназначен для оснащения высокомобильных подразделений быстрого реагирования. Старт серийного производства был запланирован на второй квартал 2017 года. Предполагаемый объём выпуска — до 15 единиц в месяц.



В декабре 2015 года, спустя полгода после первых испытаний, EAD подписала контракт с иностранным заказчиком, оставив его в секрете. Компания обязалась поставить 100 минометных комплексов, которые будут установлены на автомобили Toyota Land Cruiser. Не исключено, что приобретателем миномётов как раз является Украина.



Востребованное оружие



Киев неоднократно пытался создать мобильные миномётные системы. Первая презентация проекта состоялась на выставке «Оружие и безопасность», которая прошла в украинской столице в октябре 2016 года. Под вывеской «Укроборонсервиса» был представлен 120-мм самоходный миномёт.



Характеристики системы в целом схожи с испанской разработкой. Отмечается, что на развёртывание орудия уходит 30 секунд, а движение после залпа может начинаться всего лишь через три секунды.



Достоинство Alakran и других подобных систем заключается в повышенной мобильности. Комплекс позволяет совершать неожиданные миномётные обстрелы. Боеприпасы летят по высокой траектории и оптимально подходят для поражения живой силы, которая укрывается в окопах, блиндажах и других слабо укреплённых инженерных сооружениях.





Основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев полагает, что Alakran будет востребованным летальным оружием в условиях войны в Донбассе. По его мнению, миномётные комплексы могут поступить на вооружение обычных пехотных частей ВСУ или подразделений повышенной мобильности.

«Миномёты, о которых идёт речь, — весьма эффективное средство для борьбы с противником, у которого нет современной техники и авиации, как, например, ополчение Донбасса. Украинцы могут использовать эти комплексы для совершения неожиданных атак, организации засад и рейдов к линии соприкосновения», — пояснил RT Корнев.



По его словам, миномётная техника, которую стремится получить Киев, обладает множеством преимуществ в силу высокой манёвренности. Она практически неуязвима при слабой разведке противника. В то же время Корнев полагает, что баланс сил в Донбассе вряд ли кардинально изменится.



«Стоит понимать, что миномётные машины не защищены от крупнокалиберных пулемётов и тем более — гранатомётов. Проблема в том, что их перемещение сложно отследить. Экипаж машин быстро отстрелялся и уехал из зоны поражения. Однако, чтобы переломить ситуацию, ВСУ понадобятся, наверное, сотни таких машин, а это маловероятно», — отметил Корнев.



При этом эксперт уверен, что Украине под силу организовать сборку Alakran и других подобных систем. «Киев не первый раз пытается создать мобильную миномётную систему. Судя по всему, дела с этим обстоят неважно, и украинцы решили обратиться за помощью к испанцам, наладив сборку из готовых импортных материалов у себя дома», — предположил Корнев.



В контексте миротворческих инициатив



Миномёты являются основным артиллерийским орудием в зоне АТО.



Однако Минские соглашения ограничивают стороны конфликта в размещении у линии соприкосновения оружия калибром свыше 100 мм. Появление Alakran у дислоцированных в Донбассе передовых частей ВСУ станет нарушением договорённостей.





Опрошенные RT политологи обратили внимание на то, что поступление на вооружение ВСУ 120-мм миномётных систем полностью противоречит заявлениям президента Украины Петра Порошенко о необходимости размещения миротворческого контингента в Донбассе.

Однако Москва и Киев расходятся в подходах к реализации инициативы. Руководство РФ настаивает на том, чтобы миротворцы были размещены на линии соприкосновения, а украинские власти хотят видеть международные силы на неподконтрольных участках границы с Россией.



Кроме того, Кремль призвал Киев обсудить вопрос дислокации миротворцев с ополчением ДНР и ЛНР. В свою очередь в Донецкой и Луганской республиках заявили о готовности к диалогу.





В комментарии RT политолог Александр Дудчак назвал «глупостью» стремление Киева увеличить огневую мощь ВСУ в контексте собственных миротворческих инициатив. По его мнению, всем очевидно, что запрещённые Минском-2 миномёты будут отправлены в зону АТО.

«Это ещё раз доказывает, что официальный Киев не исключает силового сценария разрешения конфликта на юго-востоке, ведь против кого эти машины потенциально могут быть использованы, становится ясно сразу. Понятно теперь, почему Киев так не хочет пускать миротворцев на линию соприкосновения, хотя именно там имеет смысл их размещать», — заявил Дудчак.





В беседе с RT политолог Денис Денисов указал на то, что Киев пытается обострить ситуацию в Донбассе и добиться какой угодно помощи от западных государств, не считаясь с международным правом. Как полагает эксперт, разговоры украинского руководства о вводе миротворцев — лишь повод для затягивания конфликта.

«Я так подозреваю, что примеру Испании могут последовать США, и американское летальное оружие Киев в итоге получит. А история с миротворцами необходима, чтобы потянуть время и продолжать наращивать военную силу в ожидании поставок Запада. Очевидно, что в таких условиях Украина не согласится на миротворцев у линии соприкосновения», — констатировал Денисов.