Военные на Урале отработали радиоэлектронный удар на удалении 4 тысяч километров

Войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ходе учений на Урале нанесли радиоэлектронный удар по системам связи «противника». Об этом во вторник, 12 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

В ходе маневров впервые отрабатывались вопросы выявления и подавления радиоэлектронных объектов, находящихся на удалении до 4 тысяч километров — как поясняется, это соответствует расстоянию от Урала до Атлантики или Индийского океана.

«Специалисты РЭБ… отработали нанесение радиоэлектронного удара по системам связи и управления стратегической группировки войск условного противника», — отметили в пресс-службе.

Кроме этого, военные с помощью комплекса РЭБ «Москва» отработали защиту критически важных объектов от массированного ракетного авиационного удара «противника», а также дезорганизовали управление условных диверсионно-разведывательных групп, действующих в тылу, в том числе посредством блокирования сотовой связи.

Участие в учениях приняли более 1 тысячи военнослужащих Центрального военного округа, задействованы до 200 единиц спецтехники.