Украина отправляет в зону «АТО» танки «Оплот»

Министр обороны Украины Степан Полторак пояснил, что «Оплот» — современная боевая машина, которая экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении ВСУ. Украина собирается отправить в так называемую зону АТО свои самые современные танки Оплот. Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, пишет портал Русская весна. По словам главы оборонного ведомства, после того, как будут завершены все процедуры, предприятия Харькова, которые производят бронированную технику, получат заказ на поставку техники более, чем за 26 лет до этого, отметил он.

Полторак добавил, что Оплот современная боевая машина, которая экспортируется во многие страны мира, но отсутствует на вооружении ВСУ. Напомним, 23 августа Степан Полторак анонсировал поступление танков Т-84 Оплот на вооружение украинской армии. Подчеркнув, что на сегодняшний день Украина может себе позволить покупать новую технику, Полторак при этом не стал уточнять, когда именно танки поступят на вооружение.

Напомним, украинские Оплоты неоднократно подвергались критике. Так, сообщалось, что новые танки производятся Украиной путем разбора, покраски, незначительных доработок и обратной сборки советских танков, оставшихся в стране, при этом некоторые детали, из которых собираются Оплоты, являются слишком старыми и непригодными для эксплуатации, что сказывается на их технических свойствах.