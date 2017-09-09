Минобороны заявило о сокрушительном поражении ИГ* в Дейр-эз-Зоре



Войска Сирии при поддержке ВКС РФ нанесли сокрушительное поражение ИГ* в районе Дейр-эз-Зора, превосходящее по масштабу все победы за последние три года, сообщает Минобороны РФ

"Сирийские правительственные войска при поддержке ВКС России добились серьезных успехов и нанесли сокрушительное поражение группировкам ИГИЛ в районе города Дейр-эз-Зор, превосходящее по своей значимости и масштабу все предыдущие победы за последние 3 года", — говорится в сообщении.

Город Дейр-эз-Зор и военный аэродром в двух километрах от него находился в полном окружении террористов более трех лет. В конце января 2017 года боевикам ИГ удалось отрезать сообщение между бойцами армии в городе и авиабазой. Не смотря на регулярные атаки ИГ с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зор продолжал держать оборону, периодически контратакуя террористов.

* Террористическая организация, запрещенная в России.