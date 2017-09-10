"Терминатора" испытали в Сирии

Российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) прошла испытание в боевых условиях в Сирии, участвуя в боях против ИГИЛ (ИГ, запрещена в России), сообщает РИА Новости

«Получены определенные результаты, для министерства обороны это полезная информация, в том числе данные испытания стали основой для контракта, заключенного на форуме "Армия-2017», — заявил главный конструктор АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Андрей Терликов.

Предполагается, что в рамках данного контракта танки Т-72 и Т-90 будут модернизированы до уровня Т-72Б3 и Т-90М.