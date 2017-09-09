Минобороны РФ в преддверии празднования Дня Танкиста показали видео о действиях экипажа современного танка Т-90.

Ролик длится всего 30 секунд. На кадрах можно увидеть, как экипаж залезает в танк, подготавливает тяжелую машину к движению, водит ее с преодолением различных препятствий и стреляет из танкового орудия. На ролик наложена эпичная музыка, также сопровождается радиопереговорами всех членов экипажа боевой машины.

"С помощью установленных внутри танковой башни мобильных камер в ролике показаны зрелищные кадры работы автомата заряжания танка Т-90 и выстрелов 125-мм орудия", — поясняется в описании к видео.