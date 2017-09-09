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Минобороны раскрыло данные о гибели советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса
Фото: 360tv.ru
Министерство обороны России впервые опубликовало данные о потерях среди советских граждан на Кубе во время обострения Карибского кризиса.
По данным ведомства, первые советские баллистические ракеты были отправлены на Кубу в рамках операции «Анадырь», а позднее Советский Союз доставил к ним ядерные боезаряды.
При этом точное число потерь советских военнослужащих в ходе секретной операции не публиковалось, сообщает министерство.
«По данным Минобороны России, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина», — говорится в опубликованном сообщении оборонного ведомства страны.
Ранее Минобороны России в преддверии празднования Дня танкиста опубликовало исторические документы, посвящённые танковым войскам.
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