Минобороны раскрыло данные о гибели советских граждан на Кубе во время Карибского кризиса

Министерство обороны России впервые опубликовало данные о потерях среди советских граждан на Кубе во время обострения Карибского кризиса.

По данным ведомства, первые советские баллистические ракеты были отправлены на Кубу в рамках операции «Анадырь», а позднее Советский Союз доставил к ним ядерные боезаряды.

При этом точное число потерь советских военнослужащих в ходе секретной операции не публиковалось, сообщает министерство.

«По данным Минобороны России, с 1 августа 1962 года по 16 августа 1964 года на Кубе погибли 64 советских гражданина», — говорится в опубликованном сообщении оборонного ведомства страны.

Ранее Минобороны России в преддверии празднования Дня танкиста опубликовало исторические документы, посвящённые танковым войскам.