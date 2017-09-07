Опубликовано видео удара Израиля по военной базе в Сирии

В Сети опубликовано видео удара Израиля по военному объекту в Сирии. Сирийские власти подтвердили нанесение Израилем авиаудара по сирийскому военному объекту, сообщает израильский 9 канал.

Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в районе города Масьяф в провинции Хама, в результате чего погибли двое военнослужащих. Журналисты выяснили, что удар был нанесен по научно-исследовательскому центру по разработке ракетного, химического и биологического типов вооружений CERS.