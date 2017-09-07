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Опубликовано видео удара Израиля по военной базе в Сирии
В Сети опубликовано видео удара Израиля по военному объекту в Сирии. Сирийские власти подтвердили нанесение Израилем авиаудара по сирийскому военному объекту, сообщает израильский 9 канал.
Ранее сообщалось, что самолеты ВВС Израиля выпустили несколько ракет по позициям сирийской армии в районе города Масьяф в провинции Хама, в результате чего погибли двое военнослужащих. Журналисты выяснили, что удар был нанесен по научно-исследовательскому центру по разработке ракетного, химического и биологического типов вооружений CERS.
Израильские власти пока не прокомментировали данную информацию. Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров пояснил, что Израиль наносит регулярные ракетные удары по позициям армии Сирии, поскольку считает вооруженные силы САР виновными в передаче вооружения Хезболле и проирански настроенным военизированным подразделениям.
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