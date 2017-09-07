ЦРУ рассекретило документы о советских подлодках

Центральное разведывательное управление США рассекретило сборник документов о развитии Военно-морского флота СССР в 1960−80-е годы. Накануне в Вашингтоне прошла презентация брошюры под названием «Советский флот. Разведка и анализ во время холодной войны», издание которой было осуществлено архивным отделом ЦРУ.

В основу брошюры положены 82 рассекреченных документа, включая переданные американцам полковником ГРУ Олегом Пеньковским и подполковником Петром Поповым , а также польским полковником Рышардом Куклинским. Все трое были завербованы ЦРУ.

Сенсаций в брошюре нет. Ее авторы уважительно отзываются о главнокомандующем советским Военно-морским флотом адмирале Сергее Горшкове , который «никогда не упускал из виду свою цель — создание ВМФ мирового класса». Но после распада СССР российский флот почти на 20 лет перестал быть серьезной угрозой для США.

Американский военный историк Норман Полмар во время презентации брошюры высоко оценил деятельность советских военных конструкторов. «Советы делали в плане строительства подводных лодок то, что, как мы считали, сделать невозможно или мы не можем сделать», — цитирует его ТАСС

Полмар пояснил, что имеет в виду прежде всего создание самых быстроходных и самых глубоководных в мире субмарин и их комплексную автоматизацию. Кроме того, советский флот стал единственным в мире, создававшим АПЛ с всплывающими капсулами для всего экипажа.

Говоря о перспективах развития российского флота, Полмар отметил, что оружейные системы российских кораблей демонстрируют «все более мощный потенциал», заострив внимание на недавнем применении крылатых ракет «Калибр» для поражения целей в Сирии.

Русские, хотя и очень медленно, стоят «чрезвычайно передовые подводные лодки» — как стратегические ракетоносцы, так и ударные, резюмировал американец.