Огромный корабль ЧФ РФ «Азов» впервые проходит под аркой Крымского моста: видео

Большой десантный корабль Черноморского флота «Азов» впервые прошел под аркой Крымского моста в Керченском проливе.

Корабль совершает переход в Азов для участия в торжествах по случаю 950-летия города.

Водоизмещение «Азова» — 4080 т, длина — 112 м, осадка — 3,7 м. Корабль может вместить до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Ранее директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов рассказал сайту «Звезды», что проход большого десантного корабля под мостом будет означает, что Керченский мост не только соединяет Крым с материковой частью России, но еще и сделан таким образом, что корабли Черноморского флота могут действовать свободно.

Первым судном, которое прошло под железнодорожной аркой Крымского моста стал сухогруз «Святитель Алексей».

Вооружение «Азова» — 76-мм артиллерийская установка АК-176, две шестиствольных 30-мм артустановки АК-630, система залповой стрельбы УМС-73 «Град», четыре восьмизарядных пусковых установки переносного зенитного ракетного комплекса. Экипаж: 87 чел.