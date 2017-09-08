«Терминатор» из России: Сирия и Израиль заинтересовались

Александр Шевченко.

Сирия и Израиль одновременно проявили интерес к закупке российских боевых машин поддержки танков (БМПТ) типа "Терминатор", заявил журналистам в четверг начальник Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ

"В этом году на вооружение ВС РФ будет принята машина принципиально нового класса — боевая машина поддержки танков, интерес к которой проявили уже многие страны, в первую очередь Израиль и Сирия", — сказал Шевченко.



Телохранители танков



"Терминаторы" — машины новые и довольно интересные с точки зрения боевого применения, во многом не имеющие аналогов в мире. Несмотря на то что их основное назначение — прикрывать танки от пехоты и гранатометчиков противника, по факту БМПТ — весьма универсальная и страшная для неприятеля техника. Не исключено, что именно "Терминаторы" будут взяты за основу при разработке наземных боевых роботов будущего. Высокий уровень автоматизации и мощное вооружение в бою превращают машину в беспощадную мясорубку.



Оснащенность боевых машин впечатляет: предусмотрены всеракурсная баллистическая защита от средств поражения, высокоэффективные средства обнаружения целей, автоматизированная система управления огнем, высокоточное управляемое оружие со сверхзвуковыми ракетами, мощное автоматическое вооружение с большим боекомплектом.



Новые версии "Терминатора"



Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" работает над модернизацией боевой машины поддержки пехоты "Терминатор" — в частности, данная бронемашина может получить орудия новых калибров и обновленные боевые модули, сообщила ранее газета "Коммерсант".



В настоящее время созданы две версии "Терминатора" на базе танка Т-72.



Сирийский вояж "Терминатора"

