Фрегат " Адмирал Эссен" осуществил пуски крылатых ракет " Калибр" по объектам террористической группировки " Исламское государство" * в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор в Сирии, сообщает Минобороны России

" Утром 5 сентября фрегатом " Адмирал Эссен" Черноморского флота России, выполняющим задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования " Калибр" по объектам террористической группировки ИГ* в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор. Пуски крылатых ракет " Калибр" произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГ*" , — говорится в сообщении.

* Террористическая организация, запрещена в РФ