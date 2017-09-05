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Фрегат "Адмирал Эссен" осуществил пуски ракет по объектам ИГ* в Сирии

Фрегат " Адмирал Эссен" осуществил пуски крылатых ракет " Калибр" по объектам террористической группировки " Исламское государство" * в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор в Сирии, сообщает Минобороны России.
" Утром 5 сентября фрегатом " Адмирал Эссен" Черноморского флота России, выполняющим задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземноморье, осуществлены пуски крылатых ракет морского базирования " Калибр" по объектам террористической группировки ИГ* в районе населенного пункта Дейр-Эз-Зор. Пуски крылатых ракет " Калибр" произведены по разведанным по нескольким каналам и установленным целям террористов ИГ*" , — говорится в сообщении.
* Террористическая организация, запрещена в РФ
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